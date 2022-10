Elisabetta Gregoraci | Alessandro Preziosi sul red carpet della Festa del cinema di Roma 2022

Leggi su velvetmag

(Di sabato 15 ottobre 2022) E anche la seconda serata da redè andata. Ladeldicontinua a regalare spunti glamour, questa volta coinvolgendo sul tappeto rosso il cast di Romulus II e del film La cura. Una partenza in grande stile per l’edizione 17deldi. Per il, sono attese tantissime star sul redcapitale e, come da tradizione, l’eventotografico ha scelto come location l’Auditorium ParcoMusica Ennio Morricone. La seconda serata ha portato sul tappeto rosso diverse star, tra cui il castserie TV Romulus – La guerra per, prodotto Sky Original di ritorno con una nuova ...