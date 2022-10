Kvaramania | bandiere e tifosi georgiani coccolati al “Maradona” tra cori ed applausi

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 13 ottobre 2022) A Napoli è esplosa la: durante ogni partita tanteed ivengonoal “” L’esplosione di Khvicha Kvaratskhelia rende orgogliosi i milioni diin giro per il Mondo. Ieri contro l’Ajax, ma anche nelle precedenti partite, numerose persone della Georgia. che vivono in Italia per lavoro, sono state presenti allo stadio “Diego Armando”. Una bella macchia dibianche con le cinque stelle rosse ha colorato una parte dei settori in cui erano presenti i concittadini di Kvara. Questo è il bello della globalizzazione che genera il calcio, con tanti individui di nazionalità diverse che si mescolano nel nome del Dio del Pallone....