Faccia a faccia Meloni-Letta | lui la avverte | ci sono i giornalisti E lei replica | “E che importa | sei timido…”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La cronaca della giornata si concentra sulle divisioni interne al centrodestra e sulle recriminazioni di Forza Italia. E così passa in secondo piano l’incontro tra Giorgiaed Enricoal palazzo dei gruppi di Montecitorio. Unmolto breve e anche ironico con Giorgiache chiede “Come stai, Enrico?”, al segretario del Pd. “Un bijoux”, risponde Enrico, che però mette in guardia la leader di Fdi, dopo una stretta di mano, dalla presenza dei cronisti. “Ma cosa? Cosa mai dobbiamo dirci? E’ timido”, si congeda con un sorriso e una battuta, prima di riprendere la strada per gli uffici di Fdi a Montecitorio. Giorgiasi gode intanto il risultato ...

Nessuno l'ha proprio guardata in, questa detenuta ". BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA 13 OTTOBRE/ +66 morti, tasso positività in calo 85enne detenuta a San Vittore: 'non è autosufficiente, ha ...Frammenti del cristallo ci sono finiti ined hanno invaso la cabina. Non c'erano cavalcavia, quindi riteniamo che qualcuno possa averla lanciata da lungo la carreggiata". Gianni, però, non si ...Money Monster - L'altra faccia del denaro: trama, cast e streaming del film in onda stasera - giovedì 13 ottobre 2022 - alle ore 21,20 ...Alle ore 3.32 del 6 aprile del 2009 un terremoto di magnitudo 6.3 tramortì L’Aquila e i suoi dintorni causando oltre 300 vittime. Distruzione, lacrime, lutti, ma anche polemiche e processi. Dopo… Legg ...