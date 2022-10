Pnrr | Spada Assolombarda | ' bene ok Ue a fondi per costruire in Italia impianto Stm'

(Di martedì 11 ottobre 2022) Milano, 11 ott. (Adnkronos) - "Buona notizia annunciata da Ursula Von der Leyen: via libera dell'Unione Europea aiper la costruzione indell'di STMicroelectronics per la produzione di substrati in carburo di silicio (il primo in Europa) che rientrerà nel. Un passo importante per rafforzare la competitività e la resilienza europea". Cosi, su Twitter, Alessandro, presidente di, a margine della sua visita all'azienda Tecnoprobe di Agrate Brianza, unico produttoreno e secondo a livello mondiale di Probe Card, dispositivi ad alta tecnologia che consentono di testare il funzionamento dei chip durante il loro processo di costruzione.

