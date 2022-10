Tabellone Atp 500 Astana 2022: Alcaraz prima testa di serie, Djokovic numero quattro (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Il Tabellone principale dell’Atp 500 di Astana 2022, in programma sul veloce dal 3 al 9 ottobre. Lo spagnolo Carlos Alcaraz guida il seeding, seguito dal russo Daniil Medvedev e dal greco Stefanos Tsitsipas. Presente anche Novak Djokovic, mentre Jannik Sinner ha dato forfait dopo l’infortunio subito nella semifinale di Sofia. Per gli azzurri ci sarà Luca Nardi, che ha superato le qualificazioni. Di seguito tutti gli accoppiamenti. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI Tabellone COMPLETO PRIMO TURNO (LL) Goffin b. (1) Alcaraz 7-5 6-3 Mannarino b. (WC) Wawrinka 1-6 6-2 6-3 (Q) Z. Zhang b. Karatsev 4-6 6-4 6-1 (5) Rublev b. (Q) Djere 6-4 6-3 (3) Tsitsipas b. (WC) Kukushkin 6-3 6-4(Q) Nardi b. (Q) Shevchenko 7-6(4) 6-2 Bublik b. Griekspoor 6-0 4-6 6-3 (7) Hurkacz b. F. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 ottobre 2022) Ilprincipale dell’Atp 500 di, in programma sul veloce dal 3 al 9 ottobre. Lo spagnolo Carlosguida il seeding, seguito dal russo Daniil Medvedev e dal greco Stefanos Tsitsipas. Presente anche Novak, mentre Jannik Sinner ha dato forfait dopo l’infortunio subito nella semifinale di Sofia. Per gli azzurri ci sarà Luca Nardi, che ha superato le qualificazioni. Di seguito tutti gli accoppiamenti. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMICOMPLETO PRIMO TURNO (LL) Goffin b. (1)7-5 6-3 Mannarino b. (WC) Wawrinka 1-6 6-2 6-3 (Q) Z. Zhang b. Karatsev 4-6 6-4 6-1 (5) Rublev b. (Q) Djere 6-4 6-3 (3) Tsitsipas b. (WC) Kukushkin 6-3 6-4(Q) Nardi b. (Q) Shevchenko 7-6(4) 6-2 Bublik b. Griekspoor 6-0 4-6 6-3 (7) Hurkacz b. F. ...

