La protagonista di Bridgerton 3 Nicola Coughlan costretta a spiegare l’ovvio al pubblico | “Non decido le trame”

(Di mercoledì 5 ottobre 2022) Sembra incredibile, eppure ladiè stataa rispondere alle lamentele delsu questioni che nulla hanno a che vedere con le sue prerogative di attrice. Volto principale della prossima stagione, attualmente in produzione nel Regno Unito, l’attrice che interpreta il personaggio di Penelope Featherington è stata sommersa di proteste relative alle scelte di sceneggiatori e produttori, su cui chiaramente non ha voce in capitolo. In particolare ladi3 ha voluto replicare a quanti lamentano l’inversione di marcia della serie rispetto alla collana di romanzi omonima dalla quale è tratta. A differenza del terzo libro della seriedi Julia Quinn, ...

