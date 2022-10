Napoli a punteggio pieno in Champions League, che goleada con l’Ajax! Scintilla nerazzurra al Meazza: l’Inter batte il Barca (Di martedì 4 ottobre 2022) E’ iniziata una nuova giornata di Champions League! Le squadre in corsa nella competizione europea sono scese in campo per la terza giornata della fase a gironi. Nottata magica per il Napoli di Spalletti alla Johan Cruijff Arena: la squadra partenopea ha demolito l’Ajax. Dopo un inizio in salita, con i padroni di casa che si sono subito portati in vantaggio, al 9?, con Kudus, il Napoli ha reagito e lo ha fatto egregiamente, riuscendo ad andare negli spogliatoi, per l’Intervallo, in vantaggio di 1-3. E’ stato Raspadori, al 18?, a segnare la rete del pareggio, poi ci hanno pensato Di Lorenzo e Zielinski, rispettivamente al 33? e 45? a portare in netto vantaggio i partenopei. I ragazzi di Spalletti, però, non si sono accontentati: al rientro in campo ci ha pensato ancora Raspadori, che al 47? ha segnato ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 ottobre 2022) E’ iniziata una nuova giornata di! Le squadre in corsa nella competizione europea sono scese in campo per la terza giornata della fase a gironi. Nottata magica per ildi Spalletti alla Johan Cruijff Arena: la squadra partenopea ha demolito l’Ajax. Dopo un inizio in salita, con i padroni di casa che si sono subito portati in vantaggio, al 9?, con Kudus, ilha reagito e lo ha fatto egregiamente, riuscendo ad andare negli spogliatoi, pervallo, in vantaggio di 1-3. E’ stato Raspadori, al 18?, a segnare la rete del pareggio, poi ci hanno pensato Di Lorenzo e Zielinski, rispettivamente al 33? e 45? a portare in netto vantaggio i partenopei. I ragazzi di Spalletti, però, non si sono accontentati: al rientro in campo ci ha pensato ancora Raspadori, che al 47? ha segnato ...

