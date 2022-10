Tale e Quale Show 2022: il grazie di Antonino e il desiderio che la madre non dimentichi questo momento (Di sabato 1 ottobre 2022) Antonino ha vinto la prima puntata di Tale e Quale Show 2022 interpretando Marco Masini e c’è chi già prevede che sarà lui il vincitore di questa edizione. In ogni caso Antonino Spadaccino ha dimostrato ancora una volta il suo Talento, la serietà e l’impegno che ha sempre messo nel suo lavoro. In tanti non si spiegano perché l’ex di Amici non sia un gran nome nella musica leggera italiana ma lui continua a sognare che possa accadere. Nel suo grazie a tutti per la vittoria di ieri sera a Tale e Quale Show c’è tutta la consapevolezza che la grande occasione non è ancora arrivata. Che sia questa la volta buona? Amadeus è stato avvisato ma come ha sottolineato Carlo Conti c’è bisogno soprattutto di una ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 1 ottobre 2022)ha vinto la prima puntata diinterpretando Marco Masini e c’è chi già prevede che sarà lui il vincitore di questa edizione. In ogni casoSpadaccino ha dimostrato ancora una volta il suonto, la serietà e l’impegno che ha sempre messo nel suo lavoro. In tanti non si spiegano perché l’ex di Amici non sia un gran nome nella musica leggera italiana ma lui continua a sognare che possa accadere. Nel suoa tutti per la vittoria di ieri sera ac’è tutta la consapevolezza che la grande occasione non è ancora arrivata. Che sia questa la volta buona? Amadeus è stato avvisato ma come ha sottolineato Carlo Conti c’è bisogno soprattutto di una ...

davidemaggio : #AscoltiTV | Venerdì 30 settembre 2022 #ViolaComellMare riporta il 2 davanti alla fiction Mediaset (20.4%). Tale… - Mara54374071 : RT @VigilanzaT: #AscoltiTv #Auditel: Partenza boom per Viola come il mare con Francesca Chillemi e Can Yaman (Lux Vide), testa a testa con… - GuidoMoltedo : RT @a_bassolino: Mentre compro i biglietti per bus all’edicola tra Toledo e Vico Berio una simpatica vecchietta mi dice: assomigliate tale… - TV_Italiana : Brividi. Ma brividi sul serio... #taleequaleshow - migirounfilm : Ad un'incollatura le RAI E MEDIASET. Ascolti tv 30 settembre 2022: Tale e Quale Show, Viola | Dati Auditel -