Juventus, futuro lontano da Torino per Alex Sandro: sorpresa per il sostituto (Di sabato 1 ottobre 2022) La Juventus non rinnoverà il contratto di Alex Sandro, il brasiliano giocherà la sua ultima stagione in bianconero La Juventus non rinnoverà il contratto di Alex Sandro, il brasiliano giocherà la sua ultima stagione in bianconero. Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbero già delle voci sul possibile sostituto e Andra Cambiaso sarà uno degli osservati speciali della sfida di domani contro il Bologna. Lui è di proprietà dei bianconeri e questa stagione può essere importante per l'esterno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

