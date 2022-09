Stangata elettrica da ottobre Aumento choc della bolletta della luce

(Di venerdì 30 settembre 2022) Non c'è il raddoppio. Ma laresta pesante. Dal primoil conto sarà più salato del 59%. Con un intervento straordinario, ritenuto necessario per le condizioni di eccezionale gravitàsituazione, l'Arera (l'Autorità di settore dell'energia) ha limitato l'dei prezzi dell'energiaper le famiglie ancora in tutela. A limitare il rincaro l'intervento eccezionale dell'Autorità per il quarto trimestre del 2022, che si somma agli interventi del Governo. «I prezzi all'ingrosso del gas, giunti a livelli abnormi negli ultimi mesi a causa del perdurareguerra in Ucraina, dei timori sulla sicurezza dei gasdotti e delle ...

Secondo i calcoli, una famiglia tipo spenderà nel 2022 per la bolletta 1322 euro rispetto ...