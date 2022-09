Annessioni Russia | Zelensky | “Non daremo mai nostra terra a occupanti”

(Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “Abbiamo la situazione sotto controllo. Tutto sarà Ucraina”. Lo ha dichiarato su Telegram il presidente ucraino Volodymyrdicendo che “questa è la, il nostro popolo. Nonmai ciò che è nostro agli”. Citando una riunione con i comandanti in prima linea,ha detto di aver “considerato un ulteriore piano per la liberazione dei nostri territori” e di aver “analizzato le possibili azioni del nemico nel prossimo futuro”. Inoltre, aggiunge, “abbiamo risolto il problema di fornire alle nostre truppe armi e munizioni nelle zone più calde”. L'articolo proviene da Italia Sera.

