Paris Saint-Germain vs Nizza – pronostico e possibili formazioni

Il Paris Saint-Germain cercherà di mantenere o estendere il suo vantaggio in testa alla classifica della Ligue 1 quando un Nizza fuori forma farà visita al Parco dei Principi sabato 1 ottobre sera. Prima della pausa internazionale, la squadra di Christophe Galtier ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro il Lione, mentre Les Aiglons sono stati sconfitti con lo stesso punteggio contro l'Angers. Il calcio di inzio di Paris Saint-Germain vs Nizza è previsto alle 21 Anteprima della partita Paris Saint-Germain vs Nizza: a che punto sono le due squadre Paris Saint-Germain Accolto senza sorprese da un'atmosfera ostile al Groupama

