Omar Pedrini ricoverato in ospedale, nuova operazione per il cantante dei Timoria: “È sereno nonostante il dolore” (Di giovedì 29 settembre 2022) Omar Pedrini ha subito un nuovo intervento. Dopo tre operazioni, nel 2004, 2014 (circa 11 ore) e un’ultima a giugno 2021, a causa di un “aneurisma all’aorta”, il cantante è di nuovo ricoverato in un letto d’ospedale. A renderlo noto, lui stesso con un post su Instagram (che lo ritrae mentre saluta i fan dal Sant’Orsola di Bologna), condiviso e scritto dalla moglie Veronica Scalia: “Ciao a tutti, qui Bologna, quest’uomo con i miei occhiali e senza la barba è mio marito che non ha perso la voglia di scherzare, come sempre. L’intervento sembra essere andato molto bene (uso il condizionale anche per scaramanzia perché il post-operatorio potrebbe nascondere delle insidie). Omar saluta tutti e vi ringrazia della vicinanza, è sereno nonostante il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 settembre 2022)ha subito un nuovo intervento. Dopo tre operazioni, nel 2004, 2014 (circa 11 ore) e un’ultima a giugno 2021, a causa di un “aneurisma all’aorta”, ilè di nuovoin un letto d’. A renderlo noto, lui stesso con un post su Instagram (che lo ritrae mentre saluta i fan dal Sant’Orsola di Bologna), condiviso e scritto dalla moglie Veronica Scalia: “Ciao a tutti, qui Bologna, quest’uomo con i miei occhiali e senza la barba è mio marito che non ha perso la voglia di scherzare, come sempre. L’intervento sembra essere andato molto bene (uso il condizionale anche per scaramanzia perché il post-operatorio potrebbe nascondere delle insidie).saluta tutti e vi ringrazia della vicinanza, èil ...

