GF Vip 7 | anticipazioni puntata 29-9-2022 | torna Adriana Volpe | il suo ruolo

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 29 settembre 2022) Stasera, 29 settembre, alle 21.35 su Canale 5 andrà in onda la quartadel Grande Fratello Vip 7 nella quale Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti, parlerà delle liti che ci sono state in questi giorni nella Casa di Cinecittà. In primis quella tra Giaele De Donà e Ginevra Lamborghini, poi quella tra Marco Bellavia e il resto del gruppo degli uomini che sembra proprio non sopportarlo. Ma la sorpresa più eclatante probabilmente sarà il ritorno di, che entrerà nella Casa per fare una sorpresa all’amico Giovanni Ciacci e inevitabilmente si scontrerà con l’ex collega Sonia Bruganelli, per la quale vedere la storica rivale-nemica non sarà di certo una bella sorpresa… anzi! Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7 Luca Salatino ha avuto ...