Pagamenti digitali | la situazione nel sud d’Italia è ancora lontana dall’ideale

(Di martedì 27 settembre 2022) Attualmente, secondo recenti studi effettuati dalla Consumer for Digital Payments, in Italia il trend verso ielettronici risulta in leggera crescita, pur restando il nostro paese, il fanalino di coda del vecchio continente. Tra le problematiche, che impediscono una diffusione all’altezza degli altri paesi europei, c’è il tema della sicurezza, molti italiani in particolar modo nel mezzogiorno, non riescono ad affidarsi completamente agli e-payments per i loro acquisti e dagli ultimi dati in possesso è risultato che solo il 20% di loro, utilizza abitualmente questo metodo di transazione elettronica. Il governo sta cercando negli ultimi anni di promuovere questa forma di pagamento attraverso una maggiore informazione, per dare più sicurezza ai cittadini nell’utilizzo di questi strumenti, e anche attraverso forme di incentivi come il cashback. Queste ...