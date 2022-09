La stampa internazionale annuncia spaventata il governo più a destra dai tempi di Mussolini

(Di lunedì 26 settembre 2022) Sarà undi estrema, il più ada molto tempo a questa parte, il primo esecutivo di estremadaidi. Laestera usa solo titoli forti e netti perre la vittoria di Fratelli d’Italia alle elezioni. Giorgia Meloni formerà ile non c’è dubbio che avrà toni molto diversi daluscente di Mario Draghi, ma anche da tutti quelli che hanno avuto il centroal loro interno negli ultimi decenni. Il Financial Times dice che il «blocco didi Giorgia Meloni prende d’assalto la vittoria nelle elezioni italiane», mentre l’Economist usa un gioco di parole parlando di «svolta a», spiegando che ...

massimo_novo : @fabiagens @patriccia66 @sbonaccini No, ho scritto che fdi, nella realtà dei fatti ( che sono oggettivi e non sogge… - _MorganHJ : La stampa internazionale dà un esempio di onestà intellettuale riconoscendo che se si spalleggiano i filonazisti e… - giornalorg : - VtladybirdR : Siamo il caso di studio della stampa internazionale, la nuova Ungheria. Bien - blvcktokyo : Mi viene lo sbocco che figura di merda davanti a tutta La Stampa internazionale...un paese che torna indietro e non… -

Sarà un governo di estrema destra, il più a destra da molto tempo a questa parte, il primo esecutivo di estrema destra dai tempi di Mussolini. Laestera usa solo titoli forti e netti per annunciare la vittoria di Fratelli d'Italia alle elezioni. Giorgia Meloni formerà il governo e non c'è dubbio che avrà toni molto diversi dal governo ...El País, Spagna Terremoto in Italia L'Italia, uno dei paesi fondatori dell'Unione europea, sarà governata da un partito nato sulle orme del fascismo di Mussolini. Nonostante la calcolata moderazione ...Le elezioni italiane nella lettura della stampa estera. FT: "Meloni esatto opposto di Draghi. Italia vira a destra lontano da Ue" ...Da Polonia e Ungheria arrivano solo complimenti per la leader di Fratelli d'Italia. Da Francia e Spagna reazioni contraddittorie: applaude l'estrema destra e criticano i governi ...