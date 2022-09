GF Vip 7 | due vipponi sono andati a votare e saltano la puntata di stasera

Pippero_vip : @di_reddito Ciai due meloni così! - zazoomblog : “Sono in quarantena”. Mai successo al GF Vip 7 due concorrenti fuori dalla casa - #“Sono #quarantena”. #successo - lajodina : @cicciobianca_ twitter, a livello di proiezioni statistiche politiche , vale quanto il due a briscola. è cosa nota.… - Ginko92_ : Ma sto tipo è in ogni scherzo,due domande i vip se le fanno? ?? #ScherziaParte - 361_magazine : -

...Casa del GFprendano forma, non mancano i momenti divertenti che vedono protagonisti i nostri Vipponi. Uno dei più recenti ha visto protagoniste Antonella Fiordelisi e Cristina Quaranta ....Nella Casa del Grande Fratello7 , uno scherzo di Nikita e Edoardo a Charlie è finito male. Ivipponi hanno presto delle cipolle posandole sulla faccia dello speaker che stava già dormendo. Dopo essersi svegliato per la ...Due vipponi del GF Vip 7 sono andati a votare e salteranno la puntata in onda stasera. Tutti i dettagli in merito.Quando la loro storia era arrivata al capolinea non c’erano mai stati chiarimenti ufficiali. Ecco come sono andate le cose ...