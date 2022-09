Elezioni: Letta, 'ora subito governo Meloni, opposizione non faccia regalo di dividersi' (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set (Adnkronos) - "E' fondamentale che il governo Meloni nasca il più presto possibile, c'è la legge di bilancio da fare e ci sono delle scadenze. L'ultimo regalo alla destra è se ci fossero opposizioni che vanno ognuno in ordine sparso. Penso fortemente che per contrastare questa destra sia molto importante che si riprendano le fila di un dialogo per fare una opposizione efficace e non ognuno per conto suo". Lo ha detto Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 settembre 2022) Roma, 26 set (Adnkronos) - "E' fondamentale che ilnasca il più presto possibile, c'è la legge di bilancio da fare e ci sono delle scadenze. L'ultimoalla destra è se ci fossero opposizioni che vanno ognuno in ordine sparso. Penso fortemente che per contrastare questa destra sia molto importante che si riprendano le fila di un dialogo per fare unaefficace e non ognuno per conto suo". Lo ha detto Enrico

