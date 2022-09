Milan, Gazzetta: “De Ketelaere in vista dopo la sosta” (Di domenica 25 settembre 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta la squadra Milan ha davvero da mettere in vista le prestazioni del ragazzo belga. “Sei mesi senza gol possono pesare anche per un 21enne che ha tutta la vita davanti, specialmente se quel 21enne indossa una maglia a strisce rosse e nere e se i campioni d’Italia gli hanno affidato le chiavi della fantasia senza esitare. Da quando è al Milan, Charles De Ketelaere è uscito dai blocchi quasi senza scaldarsi e la progressione non è stata niente male: ha debuttato in Serie A alla prima occasione utile, ha servito un assist all’esordio da titolare e ha raccolto l’abbraccio di San Siro, che si scioglie a ogni giocata del biondino eppure… Eppure manca l’accelerata finale, quel gol che potrebbe far saltare il tappo ... Leggi su seriea24 (Di domenica 25 settembre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadraha davvero da mettere inle prestazioni del ragazzo belga. “Sei mesi senza gol possono pesare anche per un 21enne che ha tutta la vita davanti, specialmente se quel 21enne indossa una maglia a strisce rosse e nere e se i campioni d’Italia gli hanno affidato le chiavi della fantasia senza esitare. Da quando è al, Charles Deè uscito dai blocchi quasi senza scaldarsi e la progressione non è stata niente male: ha debuttato in Serie A alla prima occasione utile, ha servito un assist all’esordio da titolare e ha raccolto l’abbraccio di San Siro, che si scioglie a ogni giocata del biondino eppure… Eppure manca l’accelerata finale, quel gol che potrebbe far saltare il tappo ...

