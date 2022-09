I primi riservisti arruolati sono i tartari: nella Crimea occupata chiamati alle armi uomini con più di 60 anni (Di domenica 25 settembre 2022) Lo ha riferito il rappresentante permanente del presidente ucraino Tamila Tasheva, citata da Unian. 'Nel corso di tre giorni più di 1.500 citazioni sono state distribuite ai tartari di Crimea. '... Leggi su globalist (Di domenica 25 settembre 2022) Lo ha riferito il rappresentante permanente del presidente ucraino Tamila Tasheva, citata da Unian. 'Nel corso di tre giorni più di 1.500 citazionistate distribuite aidi. '...

