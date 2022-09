Salernitana, Dia: “Non mi manca la Champions, a Salerno per fare un passo avanti” (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiSalerno – Tre gol e due assist in sei presenze con la maglia della Salernitana. L’avvio di campionato di Boulaye Dia è stato scoppiettante, oltre ogni rosea aspettativa. L’attaccante senegalese ha raccontato l’impatto con il nostro campionato ai microfoni di Sportweek parlando anche del suo passato e del lungo percorso che lo ha portato a diventare un giocatore professionista. Campo – “L’anno scorso ho giocato per la prima volta in Champions, ma a me interessa stare in campo. Qui posso giocare tanto, più che in Spagna. Al Villareal, all’inizio sono sceso in campo abbastanza, quasi mai dopo la Coppa d’Africa. Mi sono detto che non andava bene e ho deciso di cambiare. A Salerno ritroverò il ritmo partita che permetterà alla mia carriera di fare un nuovo salto in ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minuti– Tre gol e due assist in sei presenze con la maglia della. L’avvio di campionato di Boulaye Dia è stato scoppiettante, oltre ogni rosea aspettativa. L’attaccante senegalese ha raccontato l’impatto con il nostro campionato ai microfoni di Sportweek parlando anche del suo passato e del lungo percorso che lo ha portato a diventare un giocatore professionista. Campo – “L’anno scorso ho giocato per la prima volta in, ma a me interessa stare in campo. Qui posso giocare tanto, più che in Spagna. Al Villareal, all’inizio sono sceso in campo abbastanza, quasi mai dopo la Coppa d’Africa. Mi sono detto che non andava bene e ho deciso di cambiare. Aritroverò il ritmo partita che permetterà alla mia carriera diun nuovo salto in ...

zazoomblog : Salernitana Dia: «Ho scelto Salerno per giocare con continuità. Qui emozioni forti» - #Salernitana #scelto… - GoalItalia : 'A 12 anni ricevo un invito dal Saint-Etienne per un provino: non sono mai arrivato a destinazione' ? Il no del Li… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: #BoulayeDia illumina i granata: '#Salernitana, sarò la tua luce' #Sportweek - sportli26181512 : Boulaye Dia illumina i granata: 'Salernitana, sarò la tua luce': Boulaye Dia illumina i granata: 'Salernitana, sarò… - Gazzetta_it : #BoulayeDia illumina i granata: '#Salernitana, sarò la tua luce' #Sportweek -