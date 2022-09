Ibrahimovic si allena come Rocky VIDEO

sportli26181512 : Ibra si allena come un Marine, il video su Instagram: 'La mia strada': Nella notte tra mercoledì e giovedì Zlatan I… - MilanMagnum : @blvkmn7 @teo_acm @LafaelReao Quello che dici non ha completamente senso. Il tiro si allena. Lo stesso Ibrahimovic… -

Attraverso i social network, Re Zlatan sta mostrando come sie perchè è determinato a tornare in campo. Milan,vuole esserci per la Supercoppa, in programma il 18 gennaio 2023 a ...1 Zlatanprosegue spedito la riabilitazione in vista del ritorno in campo dopo l'operazione al ginocchio. L'attaccante svedese del Milan aggiorna i suoi follower su Instagram sui progressi e, nell'...Zlatan Ibrahimovic e il rapporto con il Milan che si fa sempre più intenso: qual è la situazione e cosa potrebbe accadere.Milan, filtra un deciso ottimismo in merito alla data del ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic. Andiamo qui di seguito a vedere come starebbe preparandosi ...