Bonus Patente di guida 2022: risparmio fino a 2500€. Ecco tutte le info (Di giovedì 22 settembre 2022) Il Governo di preoccupa di ridurre il più possibile la disoccupazione e lo fa anche promuovendo formazione. Nel caso di specie il Bonus del decreto Milleproroghe ha un valore di 2.500 euro per prendere le cosiddette patenti speciali. Il decreto legge si propone di accrescere le competenze per aiutare i più giovani a trovare lavoro, visto che alcune Regioni italiane registrano una disoccupazione giovanile arrivata al 50 %. Questo Bonus si rivolge appunto agli under 35 che siano interessati a prendere queste patenti speciali per poter trovare occupazione nel trasporto merci. Il Bonus permette, infatti, di ottenere l'abilitazione CQC che permette di guidare mezzi pesanti e trasportare merci. Per raggiungere l'obiettivo prefissato di creare lavoro sono stati stanziati per questo Bonus ben 3,7 milioni ...

