Meghan sfida Carlo Faccia a faccia col re Nuova resa dei conti nella famiglia Windsor

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Ha chiesto un incontro al suocero subito dopo i funerali di Elisabetta. Vuole chiarire (senza Harry) i motivi per cui lei e il marito. hanno deciso di lasciare la Corte. Ma il sovrano prende ...

ilmessaggero.it

Ha chiesto un incontro al suocero subito dopo i funerali di Elisabetta. Vuole chiarire (senza Harry) i motivi per cui lei e il marito. hanno deciso di lasciare la Corte. Ma il sovrano prende ...Tensioni con cui Carlo III dovrà presto fare i conti mentre cercherà di arginare i danni sul fronte privato, con il figlio Harry e la nuorache non sembrano intenzionati ad abbassare le armi. ... Re Carlo III, cosa succederà ora Dalle confessione di Meghan e Harry ai problemi del Commonwealth: le prime s Ha chiesto un incontro al suocero subito dopo i funerali di Elisabetta. Vuole chiarire (senza Harry) i motivi per cui lei e il marito. hanno deciso di lasciare la Corte. Ma il sovrano prende tempo ...La famiglia reale ha pubblicato un'immagine inedita della regina, scattata a Balmoral nel 1971, che riprende la sovrana britannica morta lo scorso 8 settembre mentre cammina nelle brughiere scozzesi.