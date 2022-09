LG pronta per sganciare due bombe: LG Ultra da 16? e 17? perfetti dal gaming a workstation pro (Di mercoledì 21 settembre 2022) LG lancia i suoi nuovi computer per il mercato della tecnologia. Stavamo cercando dei laptop in grado di soddisfare le nostre esigenze? Allora questi faranno proprio al caso nostro. L’LG Ultra è spettacolare – Computermagazine.itLG ci presenta i nuovi laptop premium: l’LG Ultra PC 17U70Q da 17 pollici e l’LG Ultra PC 16U70Q da 16 pollici. Entrambi sono delle workstation portatili dedicate ai creativi o a chi cerca un computer portatile ad alte prestazioni con un costo alto, ma ciò che li caratterizza sono le specifiche tecniche attualmente disponibili. Dalle descrizioni possiamo sapere che siano dotati di un display IPS LCD antiriflesso, e ambedue i modelli supportano la funzione LG Glance di Mirametrix che attiva il blocco dello schermo nel momento in cui l’utente si allontana o sfoca le foto ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 21 settembre 2022) LG lancia i suoi nuovi computer per il mercato della tecnologia. Stavamo cercando dei laptop in grado di soddisfare le nostre esigenze? Allora questi faranno proprio al caso nostro. L’LGè spettacolare – Computermagazine.itLG ci presenta i nuovi laptop premium: l’LGPC 17U70Q da 17 pollici e l’LGPC 16U70Q da 16 pollici. Entrambi sono delleportatili dedicate ai creativi o a chi cerca un computer portatile ad alte prestazioni con un costo alto, ma ciò che li caratterizza sono le specifiche tecniche attualmente disponibili. Dalle descrizioni possiamo sapere che siano dotati di un display IPS LCD antiriflesso, e ambedue i modelli supportano la funzione LG Glance di Mirametrix che attiva il blocco dello schermo nel momento in cui l’utente si allontana o sfoca le foto ...

