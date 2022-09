Fabian Ruiz: «Al Psg mi chiedono di fare le stesse cose che facevo al Napoli, gli piaccio così» (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Perché era ora di lasciare il Napoli?” E’ la prima domanda che El Paìs fa a Fabian Ruiz, intervistato in videochiamata dal Parc des Princes. Perché passare al Psg? “Arriva un’offerta – dice lui – tutti crediamo che sia molto buona, che non si possa dire di no a un club come il Psg, per il progetto che stanno facendo, per il club, per la storia. Avevo ancora un anno di contratto, e sia io che il Napoli avevamo interesse a trovare un’altra sistemazione. Penso sia stata un’ottima scelta”. Fabian spiega al giornale spagnolo come sono andate le “trattative”, di questa estate: “È successo mentre ero concentrato sulla preparazione col Napoli. I miei agenti mi hanno chiamato per informarmi che erano interessati, e poi ho parlato con Luis Campos, che mi ha spiegato il progetto, quanto voleva ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Perché era ora di lasciare il?” E’ la prima domanda che El Paìs fa a, intervistato in videochiamata dal Parc des Princes. Perché passare al Psg? “Arriva un’offerta – dice lui – tutti crediamo che sia molto buona, che non si possa dire di no a un club come il Psg, per il progetto che stanno facendo, per il club, per la storia. Avevo ancora un anno di contratto, e sia io che ilavevamo interesse a trovare un’altra sistemazione. Penso sia stata un’ottima scelta”.spiega al giornale spagnolo come sono andate le “trattative”, di questa estate: “È successo mentre ero concentrato sulla preparazione col. I miei agenti mi hanno chiamato per informarmi che erano interessati, e poi ho parlato con Luis Campos, che mi ha spiegato il progetto, quanto voleva ...

napolista : #FabianRuiz: «Al Psg mi chiedono di fare le stesse cose che facevo al Napoli, gli piaccio così» Intervista a El Pa… - BactGrnt_ : RT @PensieroInteri1: Il lavoro che sta facendo a Napoli per molti è scontato. Perde KK, Mertens, Insigne e Fabian Ruiz. Pezzi fondamentali… - 5maygodoancora : RT @PensieroInteri1: Il lavoro che sta facendo a Napoli per molti è scontato. Perde KK, Mertens, Insigne e Fabian Ruiz. Pezzi fondamentali… - kruniciANO : @ilrossonero94 @Spina14_acm Hai fatto un elenco che non ha un senso renditene conto. Fabian Ruiz ahahha ma cosa caz… - LeoG_00 : @Spina14_acm @ilrossonero94 Ahahahah ma cosa c'entra fabian ruiz a scadenza poi Boh ahahah -