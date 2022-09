Monopattini , tra pochi giorni scattano le nuove regole : ecco cosa cambia (Di martedì 20 settembre 2022) Secondo quanto previsto dal decreto legge del 18 agosto scorso , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, tutti i Monopattini elettrici che saranno messi in commercio a partire dalla fine del mese ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 20 settembre 2022) Secondo quanto previsto dal decreto legge del 18 agosto scorso , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, tutti ielettrici che saranno messi in commercio a partire dalla fine del mese ...

gerkurt26 : @gabrieligm @RideReby La invito a venire a Torino e vedrà che ad esempio in periferia su via Guido Reni tra Piazza… - STABILOBOSS1969 : Tra alternanza scuola lavoro e monopattini e' una strage Le puttanate che piacciono tanto al PD - Ulisse6369 : RT @nidim66: @Mov5Stelle Come in ogni campagna elettorale il M5S dimostra di essere un uragano di grandi idee ...poi tra banchi a rotelle,… - nidim66 : @Mov5Stelle Come in ogni campagna elettorale il M5S dimostra di essere un uragano di grandi idee ...poi tra banchi… - nidim66 : @Mov5Stelle @GiuseppeConteIT Come in ogni campagna elettorale il M5S dimostra di essere un uragano di grandi idee .… -