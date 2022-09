Grey’s Anatomy: 19 stagione, cosa succederà? Le anticipazioni (Di sabato 17 settembre 2022) cosa succederà in Grey’s Anatomy 19? A parlare è Scott Speedman, che interpreta il ruolo di Nick Marsh, il fidanzato di Meredith Grey. Ad inizio ottobre tornerà in America il medical drama più longevo della tv, Grey’s Anatomy. Andiamo a leggere tutte le novità che riguardano proprio questa 19° stagione. La sceneggiatrice della serie tv, Krista Vernoff, ha fatto sapere che ci sarà un salto temporale tra la 18° e 19° stagione, di circa sei mesi. Grey’s Anatomy: ecco cosa vedremo nella 19° stagione (Fonti Web)Inoltre, sarà proprio la dottoressa Meredith Grey ad essere il Primario di Chirurgia, in quanto la dottoressa Miranda Bailey aveva deciso di prendersi qualche mese ... Leggi su formatonews (Di sabato 17 settembre 2022)in19? A parlare è Scott Speedman, che interpreta il ruolo di Nick Marsh, il fidanzato di Meredith Grey. Ad inizio ottobre tornerà in America il medical drama più longevo della tv,. Andiamo a leggere tutte le novità che riguardano proprio questa 19°. La sceneggiatrice della serie tv, Krista Vernoff, ha fatto sapere che ci sarà un salto temporale tra la 18° e 19°, di circa sei mesi.: eccovedremo nella 19°(Fonti Web)Inoltre, sarà proprio la dottoressa Meredith Grey ad essere il Primario di Chirurgia, in quanto la dottoressa Miranda Bailey aveva deciso di prendersi qualche mese ...

