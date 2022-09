Ginnastica ritmica | Sofia Raffaeli per entrare nel mito | vincere il Mondiale all-around Azzurra favorita | ma…

(Di sabato 17 settembre 2022)vuole scrivere un capitolo di storia dello sport tricolore: laurearsi Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale. Mai nessuna italiana ha osato tanto. A dire il vero fino a mercoledì sera un’non aveva mai conquistato una medaglia d’oro ai Mondiali di, poi è arrivata la ribattezzata Formica Atomica a giganteggiare in lungo e in largo. La 18enne marchigiana ha trionfato in ben tre Finali di Specialità (cerchio, palla, nastro), ma chiaramente ora vuole fare saltare il banco in quella che è l’unica gara presente anche alle Olimpiadi e in cui viene premiata la ginnasta più completa, la Reginetta indiscussa dei piccoli attrezzi.ha chiuso le qualifiche al primo posto, ma oggi pomeriggio (a partire dalle ...

LiaCapizzi : Il leggendario mondo di Sofia Raffaeli ???? La 18enne di Chiaravalle conquista il suo terzo ORO individuale. E’ campi… - Agenzia_Ansa : Sofia Raffaeli inarrestabile, conquista l'oro anche nel nastro ai Mondiali di ritmica. La 18enne azzurra fa tris do… - Coninews : ALTRE MEDAGLIE IRIDATE PER SOFIA! ?? Ai Mondiali di ginnastica ritmica Sofia #Raffaeli è ancora d’oro ?? al nastro e… - AgReds : RT @Eurosport_IT: SOFIAAAAAAAAAAAAAAAAA ???????? Oro storico di Raffaeli nella prima finale di specialità dei Mondiali 2022 di ginnastica ritm… - AgReds : RT @poliziadistato: Semplicemente meravigliosa!! Dopo i due titoli iridati di palla e cerchio ai Campionati del mondo di ginnastica #ritmic… -

... RAI 2 HD, RAI 3 HD) a cura di Simone Rossi - Digital - News.it ore 11:00 - RAIDUE HD: Notiziario - TG Sport Giorno (diretta) dallo studio TV1 - Milano ore 16:15 - RAIDUE HD:: ...OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della quarta giornata dei Mondiali di2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, ginnasta dopo ginnasta, esercizio dopo esercizio, per non perdervi davvero nulla, la finale prenderà il via alle ore 14:45 italiane!...La regina del Mondiale di ritmica, 18 anni, si racconta: «Esco pochissimo e non faccio mai tardi. Niente social, nè serie tv» ...Nella giornata odierna dei Mondiali in corso a Sofia la stella della Ginnastica Fabriano, che ha già vinto tre ori e un bronzo, potrebbe qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024 di Gianluca Fenucc ...