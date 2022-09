Marchetti | “Ndombele-Napoli? Ecco come si è concretizzato l’affare”

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Marchetti: “Vi spiego la situazione Ndombele-Napoli, il Tottenham non v… -

...e deve essere rimasto intimidito osservando la panchina del Napoli coi nuovi acquisti', ... (La cronaca) Occasioni sparse per Destro e Ikone, poi l'arbitrosi infortuna e viene ...Esordio rinviato per i nuovi acquisti Raspadori, Simeone e, rimasti in panchina. Ma oggi ... Infortunio muscolare per l'arbitrocostretto a lasciare il fischietto a Sacchi a gara in ...Sky rivela: Ndombele al Napoli per via del buon rapporto che scorre tra i due dirigenti italiani Giuntoli e Paratici.A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Luca Marchetti, giornalista Sky Sport: “Ndombele Il Napoli ha il riscatto a 25 milioni di euro, il prezzo è molto alto. Ndombele è stato uno ...