In Antartide lo scioglimento dei ghiacci è vicino al punto critico (Di giovedì 15 settembre 2022) Lo scioglimento dei ghiacci in Antartide è ormai vicino al punto critico. Lo indica l'andamento della temperatura negli ultimi 45 milioni di anni, ricostruita con l'aiuto dei microfossili e dell'... Leggi su globalist (Di giovedì 15 settembre 2022) Lodeiinè ormaial. Lo indica l'andamento della temperatura negli ultimi 45 milioni di anni, ricostruita con l'aiuto dei microfossili e dell'...

RaiNews : 'Possiamo vedere che il ghiaccio in Antartide sta attualmente cambiando, come dimostrano le crepe e gli sciogliment… - globalistIT : - Eco1stArt : RT @giu33liana: #FacciamoRete #FacciamoInformazione Lo scioglimento dei ghiacci in #Antartide è vicino a un punto di non ritorno #ClimaC… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione Lo scioglimento dei ghiacci in #Antartide è vicino a un punto di non ritorno… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Antartide, lo scioglimento dei ghiacci è vicino al punto critico #antartide #terra #naturegeoscience -