La realtà aumentata per le protesi di ginocchio e anca: convegno Medacta alla Salus di Battipaglia (Di mercoledì 14 settembre 2022) La realtà aumentata come strumento sempre più essenziale per medici e pazienti e le opportunità offerte dalle tecnologie innovative: sono stati questi i temi dell’importante convegno dal titolo “L’innovazione nella protesica di anca e ginocchio”, tenutosi presso la Casa di Cura “Salus” di Battipaglia (SA). E’ stata una giornata scientifica di grande rilievo, organizzata dall’«Orthopaedic Research and Education (M.O.R.E.) Institute» della sociètà svizzera Medacta. Il dibattito si è rivelato interessante anche in virtù di un panel di partecipanti di livello nazionale. Tra i prestigiosi relatori, il Prof. Francesco Traina, direttore della struttura complessa di chirurgia protesica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 settembre 2022) Lacome strumento sempre più essenziale per medici e pazienti e le opportunità offerte dalle tecnologie innovative: sono stati questi i temi dell’importantedal titolo “L’innovazione nellaca di”, tenutosi presso la Casa di Cura “” di(SA). E’ stata una giornata scientifica di grande rilievo, organizzata dall’«Orthopaedic Research and Education (M.O.R.E.) Institute» della sociètà svizzera. Il dibattito si è rivelato interessante anche in virtù di un panel di partecipanti di livello nazionale. Tra i prestigiosi relatori, il Prof. Francesco Traina, direttore della struttura complessa di chirurgiaca dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di ...

