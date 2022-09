Galatasaray, le richieste di Wanda Nara per dare l’ok al trasferimento di Icardi (Di martedì 13 settembre 2022) Mauro Icardi è stato il colpo dell’ultima settimana del calciomercato in Turchia, con il Galatasaray che è riuscito ad ottenere in prestito l’attaccante dal Psg. Ma per accettare il trasferimento ad Istanbul, la compagna e agente Wanda Nara avrebbe fatto delle richieste ben precise, almeno secondo quanto riporta ‘Mundo Deportivo’. Innanzitutto una casa sicura, poi un hotel fino a dicembre, le scuole per i propri figli, un autista 24 ore su 24 ed infine uno chef personale. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 settembre 2022) Mauroè stato il colpo dell’ultima settimana del calciomercato in Turchia, con ilche è riuscito ad ottenere in prestito l’attaccante dal Psg. Ma per accettare ilad Istanbul, la compagna e agenteavrebbe fatto delleben precise, almeno secondo quanto riporta ‘Mundo Deportivo’. Innanzitutto una casa sicura, poi un hotel fino a dicembre, le scuole per i propri figli, un autista 24 ore su 24 ed infine uno chef personale. SportFace.

sportface2016 : #Galatasaray | Le richieste di #WandaNara per dare l'ok al trasferimento di #Icardi - sportli26181512 : Autista, chef personale e... Tutte le richieste di Wanda per Icardi al Galatasaray - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Wanda Nara, le 6 richieste a cui il Galatasaray ha dovuto dire sì per far arrivare Icardi in Turchia - soyfronki : RT @Corriere: Wanda Nara, le 6 richieste a cui il Galatasaray ha dovuto dire sì per far arrivare Icardi in Turchia - Corriere : Wanda Nara, le 6 richieste a cui il Galatasaray ha dovuto dire sì per far arrivare Icardi in Turchia -