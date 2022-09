Ucraina | le forze di Kiev liberano Kupiansk La Russia inizia il ritiro da Izium | «Situazione difficile»

(Di sabato 10 settembre 2022) Leucraine sono entrate a, una delle città orientali occupate per prime dai russi dopo l’invasioneta il 24 febbraio. A darne l’annuncio è la consigliera del presidente del Consiglio regionale di Kharkiv, Nataliya Popova: «. Gloria allearmate». Nelle ultime ore sonote a circolare foto e video che testimoniano la presenza dei militari ucraini nella città. Soldati con la bandiera giallo-blu davanti al Consiglio comunale della città (con quella russa a terra), altri che la sventolano sopra i tetti dei condomini e truppe che arrivano a bordo di mezzi corazzati. September 10, 2022 La controffesiva a Sud Come riportano Ansa e Afp, l’acquisizione da partedella città è un serio problema ...

ceciliasala : La controffensiva: gli ucraini sfondano, i russi scappano. Abbiamo passato mesi a dedicare articoli (gli analisti i… - GiovaQuez : La controffensiva ucraina prosegue nel Sud, infliggendo pesanti perdite alle forze russe. Le truppe ucraine hanno r… - sole24ore : ?? «In questo momento, le forze armate ucraine hanno liberato e preso il controllo di oltre 30 insediamenti nella re… - GiusPecoraro : RT @ceciliasala: La controffensiva: gli ucraini sfondano, i russi scappano. Abbiamo passato mesi a dedicare articoli (gli analisti interi r… - MariaPiaRagosa : RT @riotta: La guerra in #Ucraina che non doveva scoppiare secondo gli esperti italiani filorussi, e poi doveva essere vinta da Putin, e du… -

l'esercito russo è sotto pressione su più fronti. La conferma arriva anche dalla denuncia delle autorità filorusse dell'autoproclamata repubblica popolare di Donetsk: "Learmate di ...È il 199° giorno di guerra in. Learmate ucraine hanno liberato più di 30 insediamenti della regione di Kharkiv, nel nord - est dell'. La Russia sta rinforzando le sue truppe nella regione per cercare di ... Momento di riscossa nella guerra in Ucraina: le forze armate di Kiev stanno infatti approfittando dell'impasse sul campo liberando villaggi.