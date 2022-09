Oltre 7 milioni di studenti in classe con le nuove regole Covid (Di sabato 10 settembre 2022) Lunedì 12 settembre tornerà a suonare la campanella per Oltre 7 milioni di studenti. Dopo Bolzano, toccherà infatti ad Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e la Provincia di Trento. Il 13 settembre sarà la volta della Campania e il 14 settembre le lezioni prendono il via in Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria. Il 15 riprenderanno, invece, in Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. In coda, il 19 settembre, Sicilia e Valle d'Aosta Saranno dunque, 7.286.151 le studentesse e gli studenti che torneranno sui banchi delle scuole statali nell'anno scolastico 2022/2023, per un totale di 366.310 classi. In dettaglio, secondo i dati del ministero, quest'anno frequenteranno la scuola dell'infanzia 821.970 bambine e bambini, gli alunni della primaria saranno 2.260.929, quelli ... Leggi su iltempo (Di sabato 10 settembre 2022) Lunedì 12 settembre tornerà a suonare la campanella perdi. Dopo Bolzano, toccherà infatti ad Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e la Provincia di Trento. Il 13 settembre sarà la volta della Campania e il 14 settembre le lezioni prendono il via in Calabria, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Umbria. Il 15 riprenderanno, invece, in Emilia-Romagna, Lazio e Toscana. In coda, il 19 settembre, Sicilia e Valle d'Aosta Saranno dunque, 7.286.151 le studentesse e gliche torneranno sui banchi delle scuole statali nell'anno scolastico 2022/2023, per un totale di 366.310 classi. In dettaglio, secondo i dati del ministero, quest'anno frequenteranno la scuola dell'infanzia 821.970 bambine e bambini, gli alunni della primaria saranno 2.260.929, quelli ...

