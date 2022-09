Calciomercato Juve, si complica il riscatto di Arthur: la situazione (Di sabato 10 settembre 2022) Un fuoco di paglia. Potrebbe essere questa, la descrizione perfetta del recente passaggio di Arthur al Liverpool. Il brasiliano, oramai poco impiegato da Massimiliano Allegri, aveva deciso di trasferirsi in Premier League, alla corte di Klopp, con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 37.5 milioni di euro. L’ex Juventus e Barcellona è reduce dall’esordio in maglia Reds, avvenuto a partita in corso nella rovinosa serata degli inglesi sul campo del Napoli in Champions League, che li ha visti sconfitti per 4 a 1. Ma nonostante l’impiego del brasiliano, per la Juventus non sembrano arrivare buone notizie, in particolare dalla Germania. Secondo le prime indiscrezioni, un prossimo obiettivo del Liverpool potrebbe seriamente compromettere la permanenza di Arthur in ... Leggi su rompipallone (Di sabato 10 settembre 2022) Un fuoco di paglia. Potrebbe essere questa, la descrizione perfetta del recente passaggio dial Liverpool. Il brasiliano, oramai poco impiegato da Massimiliano Allegri, aveva deciso di trasferirsi in Premier League, alla corte di Klopp, con la formula del prestito oneroso con diritto difissato a 37.5 milioni di euro. L’exntus e Barcellona è reduce dall’esordio in maglia Reds, avvenuto a partita in corso nella rovinosa serata degli inglesi sul campo del Napoli in Champions League, che li ha visti sconfitti per 4 a 1. Ma nonostante l’impiego del brasiliano, per lantus non sembrano arrivare buone notizie, in particolare dalla Germania. Secondo le prime indiscrezioni, un prossimo obiettivo del Liverpool potrebbe seriamente compromettere la permanenza diin ...

cmdotcom : Altro che calcio del popolo, il #Psg di #AlKhelaifi fa spogliare i tifosi della #Juve! - junews24com : Calciomercato Juve: cambiano i piani del Liverpool per Arthur? Cosa succede - - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Juve, ma quale vice #Vlahovic? #Milik gioca e segna quanto il serbo, ma non sarà sempre così - cmdotcom : #Juve, ma quale vice #Vlahovic? #Milik gioca e segna quanto il serbo, ma non sarà sempre così - Frances02409076 : RT @carlolaudisa: Il mercato incorona #Juve e #Roma: voto 8. Nelle pagelle @Gazzetta_it in alto anche #Milan e #Napoli. E l'#Inter... #Calc… -