Fiorentina, Italiano: «C’è rammarico. Paghiamo troppo gli errori sotto porta. Fischi? Li trasformeremo in applausi» (Di giovedì 8 settembre 2022) Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Rigas Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Rigas. Le sue dichiarazioni: «Ormai ci stiamo abituando a questo tipo di epilogo. In ogni partita riusciamo a non fare dei gol già fatti e si complicano delle partite che dovevi vincere largamente. Non abbiamo dimostrato il nostro valore. Continua la nostra difficoltà nel mettere il pallone in porta. Si lavora per stare sempre nella metà campo degli altri, lavoriamo in settimana per questo. Ci abbiamo provato in tutti i modi e Paghiamo la poca freddezza sotto porta. Siamo rammaricati e abbiamo buttato due punti ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 8 settembre 2022) Vincenzo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Rigas Vincenzo, allenatore della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Rigas. Le sue dichiarazioni: «Ormai ci stiamo abituando a questo tipo di epilogo. In ogni partita riusciamo a non fare dei gol già fatti e si complicano delle partite che dovevi vincere largamente. Non abbiamo dimostrato il nostro valore. Continua la nostra difficoltà nel mettere il pallone in. Si lavora per stare sempre nella metà campo degli altri, lavoriamo in settimana per questo. Ci abbiamo provato in tutti i modi ela poca freddezza. Siamo rammaricati e abbiamo buttato due punti ...

