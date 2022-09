‘Ndrangheta a Milano, azzerata la cosca del figlio del boss della Comasina: 13 arresti, tra loro anche l’ex Isola dei Famosi Franco Terlizzi (Di martedì 6 settembre 2022) C’è anche l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi Franco Terlizzi tra le 12 persone arrestate questa mattina dalla Guardia di Finanza nell’ambito del blitz che ha sgominato la cosca della ‘Ndrangheta facente capo a Davide Flachi, il figlio dello storico boss della Comasina a Milano. L’operazione, coordinata dai finanzieri dei comandi Provinciali di Pavia e Milano, insieme ai militari dello Scico di Roma e con il supporto di altri reparti e mezzi aerei delle Fiamme Gialle, è scattata all’alba con perquisizioni in tutta la Lombardia e ha portato anche al sequestro preventivo d’urgenza di due attività imprenditoriali: una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 6 settembre 2022) C’èconcorrente dell’deitra le 12 persone arrestate questa mattina dalla Guardia di Finanza nell’ambito del blitz che ha sgominato lafacente capo a Davide Flachi, ildello storico. L’operazione, coordinata dai finanzieri dei comandi Provinciali di Pavia e, insieme ai militari dello Scico di Roma e con il supporto di altri reparti e mezzi aerei delle Fiamme Gialle, è scattata all’alba con perquisizioni in tutta la Lombardia e ha portatoal sequestro preventivo d’urgenza di due attività imprenditoriali: una ...

'Ndrangheta: tra fermati Dda Milano pure ex Isola dei Famosi ...del provvedimento di fermo in corso di esecuzione da stamane nell'ambito di una indagine coordinata dalla dda milanese e condotta dai Nuclei di Polizia Economico - Finanziaria della Gdf di Milano. 'Ndrangheta, azzerata cosca figlio boss 8.20 'Ndrangheta, azzerata cosca figlio boss Con il fermo di 13 persone in corso da stamane da parte dei finanzieri dei Comandi Provinciali di Pavia e Milano, unitamente a militari dello Scico di Roma.