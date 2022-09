Incendio nel padiglione chirurgico del Santa Corona, 85 degenti evacuati: tre intossicati, uno in rianimazione. Asl2: “Sospesi gli interventi e gli esami programmati”. La testimonianza: “E' stato un paziente, ha usato un accendino” (Di lunedì 5 settembre 2022) Il rogo, divampato in una stanza al terzo piano dell’edificio all’interno del reparto di ortopedia, è stato spento dai vigili del fuoco. Potrebbe essere stato un raid incendiario, come suggeriscono le testimonianze e alcuni elementi al vaglio degli inquirenti. L’Asl2: “Gli interventi programmati sono stati rimandati e verranno riprogrammati nei prossimi giorni. Si consiglia per le urgenze delle prossime ore di rivolgersi al pronto soccorso di Savona salvo necessità inderogabili” Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 5 settembre 2022) Il rogo, divampato in una stanza al terzo piano dell’edificio all’interno del reparto di ortopedia, èspento dai vigili del fuoco. Potrebbe essereun raid incendiario, come suggeriscono le testimonianze e alcuni elementi al vaglio degli inquirenti. L’: “Glisono stati rimandati e verranno rinei prossimi giorni. Si consiglia per le urgenze delle prossime ore di rivolgersi al pronto soccorso di Savona salvo necessità inderogabili”

