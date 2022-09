Due sorelle cercano di fare un selfie durante una gita di famiglia, finisce in tragedia: 6 persone morte (Di lunedì 5 settembre 2022) Una gita alle cascate Ramdaha. Sono andati in quindici, tutti parte della stessa famiglia, per godere dello spettacolo naturale. Poco dopo l’arrivo, due sorelle, Shraddha e Shweta Singh di 14 e 22 anni, si sono avventurate nell’acqua per un selfie. La 14enne ha perso l’equilibrio ed è caduta: la sorella maggiore si è subito buttata per salvarla. Siamo in India, nel distretto di Chhattisgarh e la storia la racconta il Sun. Quando i familiari si sono accorti che le due ragazze erano scomparse in acqua, alcuni si sono buttati: il fratello di 18 anni, il cugino e la moglie. Non solo, vedendo che tutto il gruppo si stava trovando in difficoltà si sono tuffati anche gli altri fratelli delle due ragazze, di 22 e 26 anni. In breve si è consumata la tragedia e delle sei persone si è salvata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 settembre 2022) Unaalle cascate Ramdaha. Sono andati in quindici, tutti parte della stessa, per godere dello spettacolo naturale. Poco dopo l’arrivo, due, Shraddha e Shweta Singh di 14 e 22 anni, si sono avventurate nell’acqua per un. La 14enne ha perso l’equilibrio ed è caduta: la sorella maggiore si è subito buttata per salvarla. Siamo in India, nel distretto di Chhattisgarh e la storia la racconta il Sun. Quando i familiari si sono accorti che le due ragazze erano scomparse in acqua, alcuni si sono buttati: il fratello di 18 anni, il cugino e la moglie. Non solo, vedendo che tutto il gruppo si stava trovando in difficoltà si sono tuffati anche gli altri fratelli delle due ragazze, di 22 e 26 anni. In breve si è consumata lae delle seisi è salvata ...

