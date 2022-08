Elezioni | fuga da Più Europa | almeno 5 dirigenti nazionali passano con il Terzo Polo

(Di mercoledì 31 agosto 2022) “Siamo un gruppo didi Piu’che non ha condiviso la decisione di rompere la Federazione con Azione prediligendo l’accordo elettorale con il Pd. Il lavoro svolto con la Federazione e i tanti soggetti liberali coinvolti, avrebbe dovuto essere il primo, importantissimo passo, verso la creazione di un partito o soggetto liberale, totalmente alternativo agli attuali schieramenti politici, la cui presenza sullo scenario politico italiano si rivela essere tanto essenziale quanto urgente”. E’ quanto si legge in una nota firmata da un gruppo didi +. “Noi – spiegano – non crediamo che l’accordo elettorale stipulato col Partito democratico possa conciliarsi con la visione politica e l’approccio liberale che caratterizza Piu’sin dalla sua ...

Queste elezioni politiche dovevano essere, infatti, l'occasione per concretizzare il lavoro svolto da Piu' Europa sia a livello nazionale sia a livello territoriale da parte di militanti e dirigenti ...