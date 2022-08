Covid, le news di oggi. Speranza: "Vaccini aggiornati disponibili a metà settembre". LIVE (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il ministro della Salute in un'intervista ha parlato anche della possibilità di "voto domiciliare" per i positivi alle prossime elezioni. Intanto le autorità sanitarie starebbero valutando in queste ore la riduzione del periodo di quarantena per i soggetti positivi asintomatici, con un test negativo al quinto giorno. Passerebbe inoltre da 21 a 15 giorni il periodo massimo di isolamento in caso persista la positività al virus Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il ministro della Salute in un'intervista ha parlato anche della possibilità di "voto domiciliare" per i positivi alle prossime elezioni. Intanto le autorità sanitarie starebbero valutando in queste ore la riduzione del periodo di quarantena per i soggetti positivi asintomatici, con un test negativo al quinto giorno. Passerebbe inoltre da 21 a 15 giorni il periodo massimo di isolamento in caso persista la positività al virus

