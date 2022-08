Biden vuole dare armi anche a Taiwan: «Una minaccia per la Cina» (Di martedì 30 agosto 2022) L’amministrazione di Joe Biden vuole chiedere formalmente al Congresso di approvare una vendita di armi per 1,1 miliardi di dollari a Taiwan. Lo fa sapere Politico. Il pacchetto comprende 60 missili antinave Agm-84L Harpoon Block II per 355 milioni e 100 missili aria-aria Aim-9X Block II Sidewinder per 85 milioni, oltre a 655,4 milioni per l’estensione di un contratto per la sorveglianza radar. La notizia arriva mentre la Cina continua a inviare quotidianamente navi e portaerei nello Stretto di Taiwan, poche settimane dopo la visita della speaker della Camera americana Nancy Pelosi. Il Dipartimento di Stato ha già notificato in modo informale al Congresso la richiesta di vendita delle armi. anche se non aumenta le capacità militari di ... Leggi su open.online (Di martedì 30 agosto 2022) L’amministrazione di Joechiedere formalmente al Congresso di approvare una vendita diper 1,1 miliardi di dollari a. Lo fa sapere Politico. Il pacchetto comprende 60 missili antinave Agm-84L Harpoon Block II per 355 milioni e 100 missili aria-aria Aim-9X Block II Sidewinder per 85 milioni, oltre a 655,4 milioni per l’estensione di un contratto per la sorveglianza radar. La notizia arriva mentre lacontinua a inviare quotidianamente navi e portaerei nello Stretto di, poche settimane dopo la visita della speaker della Camera americana Nancy Pelosi. Il Dipartimento di Stato ha già notificato in modo informale al Congresso la richiesta di vendita dellese non aumenta le capacità militari di ...

mbalducchitw : RT @gervasoni1968: Su economia il governo Meloni dovrà fare ciò che dice Lagarde. Su immigrazione ciò che vuole Ursula. Su politica estera,… - gervasoni1968 : Su economia il governo Meloni dovrà fare ciò che dice Lagarde. Su immigrazione ciò che vuole Ursula. Su politica es… - JustCommonSens3 : @blanchewitch17 @Myrdrwin Non solo non dice che ha cadaveri di bambini nello scantinato, ma il fatto che Sam Harris… - DrVitaSegreto : RT @DrVitaSegreto: Secondo Michael B. Dougherty: 1. Con sanzioni e blocco dello SWIFT, USA ha sfruttato il sistema dollaro come arma di gue… - Efisio31251859 : RT @ElGusty201: Fox News - anchor Tulsi Gabbard: 'Joe Biden vuole guidare il Nuovo Ordine Mondiale a rischio di una catastrofe nucleare' F… -