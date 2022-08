Milan, gli infortunati: attacco decimato per il Sassuolo (Di lunedì 29 agosto 2022) Stefano Pioli dovrà fare i conti con due assenze decisamente importanti nella gara di Serie A contro il Sassuolo. Gli infortunati tra le file del Milan sconvolgono i piani dell’allenatore, che è costretto a mettere ai lavori forzati Olivier Giroud. Stando a quanto riportato dal portale online MilanNews.it l’allenatore rossonero dovrà fare a meno di Ante Rebic e di Divock Origi. Il primo è costretto ai box a causa di problemi alla schiena, il secondo per un’infiammazione. Entrambi gli attaccanti resteranno a Milanello a scopo precauzionale, con Stefano Pioli che dovrà fare i conti con un attacco praticamente decimato. È proprio grazie a un gol dell’attaccante francese che il Milan ha messo il punto esclamativo sulla gara con il Bologna vinta per ... Leggi su zon (Di lunedì 29 agosto 2022) Stefano Pioli dovrà fare i conti con due assenze decisamente importanti nella gara di Serie A contro il. Glitra le file delsconvolgono i piani dell’allenatore, che è costretto a mettere ai lavori forzati Olivier Giroud. Stando a quanto riportato dal portale onlineNews.it l’allenatore rossonero dovrà fare a meno di Ante Rebic e di Divock Origi. Il primo è costretto ai box a causa di problemi alla schiena, il secondo per un’infiammazione. Entrambi gli attaccanti resteranno aello a scopo precauzionale, con Stefano Pioli che dovrà fare i conti con unpraticamente. È proprio grazie a un gol dell’attaccante francese che ilha messo il punto esclamativo sulla gara con il Bologna vinta per ...

AntoVitiello : ?? Oggi è previsto un punto tra gli agenti di #Bakayoko e il #Milan per valutare la partenza in queste ultime ore di… - PietroMazzara : C’è Joao #Gomes del #Flamengo nella lista dei centrocampisti che il #Milan sta valutando seriamente per gli ultimi… - DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | L’agente di #Tonali a Casa #Milan per limare gli ultimi dettagli per il rinnovo - DanielsH796 : RT @antig9696: Ora cominciano a chiedere a Milan Corner di spiegare gli infortuni, i tempi di recupero… un social di malati mentali - ciccio_green : RT @xSerr99: @MessiasDead @_talebanikov @acmilan Gli italiani che sono decenti li vendono a 30 milioni, vedi Raspadori o Frattesi. Prezzi f… -