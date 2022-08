Quando Mara Venier pianse a causa di Walter Nudo: “non c’è giorno che non mi rimproveri” (Di domenica 28 agosto 2022) Mara Venier ha raccontato piangendo un aneddoto legato a Walter Nudo “Non c’è giorno che non mi rimproveri”. Ecco a cosa si riferiva la conduttrice. La conduttrice veneziana è l’anima di Domenica In, ed è proprio alla trasmissione che lega un fatto che l’ha commossa. Domenica In è il programma di intrattenimento della domenica pomeriggio L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di domenica 28 agosto 2022)ha raccontato piangendo un aneddoto legato a“Non c’èche non mi”. Ecco a cosa si riferiva la conduttrice. La conduttrice veneziana è l’anima di Domenica In, ed è proprio alla trasmissione che lega un fatto che l’ha commossa. Domenica In è il programma di intrattenimento della domenica pomeriggio L'articolo proviene da CheSuccede.it.

MaraMeowth : Siccome sono avanti col lavoro di un paio d’ore sulla tabella di marcia ma non voglio far capire quanto effettivame… - fiorini_mara : RT @FrancescoMenon: Il Capitano, la Capitana, il Bradipo,…ma quando sarete sulla soglia dell’urna il 25 settembre pensateci bene, molto ben… - Tresco9120 : @mara_carfagna @CarloCalenda @Azione_it La Carfagna ha ragione guardando al breve e medio periodo, però dovremmo an… - LucaRos64368898 : @SkySportsF1 Vanzini! Usa l’aver io di tempo quando parli di Hamilton… se fosse stato l’anno scorso non avrebbe ris… - RobertaLegale : @mara_carfagna @matteosalvinimi Abbiamo anche qualche foto di quando era in fasce? -