Calciomercato Napoli, Navas non si sblocca: ma l’accordo col PSG sulla buonuscita (Di domenica 28 agosto 2022) Calciomercato Napoli: in casa azzurra non si sblocca l’affare Keylor Navas che non ha ancora trovato l’accordo col PSG sulla buonuscita Se Fabian Ruiz è ormai in procinto di volare a Parigi tra domani e dopodomani, in casa Napoli non si è ancora sbloccata la trattativa per portare Keylor Navas all’ombra del Vesuvio. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il portiere non ha ancora trovato l’accordo con il PSG sulla buonuscita che serve ad arrivare ai 18 milioni che il calciatore percepirebbe fino al 2024. Il presidente del Napoli De Laurentiis non si smuove dall’offerta complessiva di 6-7 milioni per Navas e per ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 agosto 2022): in casa azzurra non sil’affare Keylorche non ha ancora trovatocol PSGSe Fabian Ruiz è ormai in procinto di volare a Parigi tra domani e dopodomani, in casanon si è ancorata la trattativa per portare Keylorall’ombra del Vesuvio. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il portiere non ha ancora trovatocon il PSGche serve ad arrivare ai 18 milioni che il calciatore percepirebbe fino al 2024. Il presidente delDe Laurentiis non si smuove dall’offerta complessiva di 6-7 milioni pere per ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli, #Osimhen parte solo dai 100 milioni in su. Mendes spinge per #Ronaldo in azz… - DiMarzio : #Calciomercato I @sscnapoli, per Keylor #Navas possibile chiusura a inizio settimana prossima - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, il messaggio dell'agente di #Osimhen sulla situazione #CristianoRonaldo - sscalcionapoli1 : Gazzetta – Ronaldo all’Ajax? Il portoghese preferisce il calore dei tifosi del Napoli - sscalcionapoli1 : CdS – Napoli, le inderogabili richieste di De Laurentiis al Manchester per Cristiano Ronaldo… -