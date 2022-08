Un bambino di 3 anni è morto annegato in piscina nel Livornese (Di venerdì 26 agosto 2022) AGI - Tragedia, questo pomeriggio, in una villa di Bibbona, in provincia di Livorno, dove un bambino di tre anni è annegato dentro una piscina dopo essere caduto accidentalmente in acqua. Secondo quanto appreso, il piccolo era insieme ai nonni che abitano nella villa ma che sono originari di Milano. In quel momento non erano invece presenti i genitori del bimbo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dei fatti. I genitori erano a Milano per organizzare gli ultimi dettagli del loro matrimonio in programma nei prossimi giorni. E' quanto emerso durante la ricostruzione dell'incidente costato la vita al piccolo. ... Leggi su agi (Di venerdì 26 agosto 2022) AGI - Tragedia, questo pomeriggio, in una villa di Bibbona, in provincia di Livorno, dove undi tredentro unadopo essere caduto accidentalmente in acqua. Secondo quanto appreso, il piccolo era insieme ai nonni che abitano nella villa ma che sono originari di Milano. In quel momento non erano invece presenti i genitori del bimbo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma nonostante i tentativi di rianimarlo, per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta dei fatti. I genitori erano a Milano per organizzare gli ultimi dettagli del loro matrimonio in programma nei prossimi giorni. E' quanto emerso durante la ricostruzione dell'incidente costato la vita al piccolo. ...

