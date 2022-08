Spesi 17 milioni, colpo in attacco: nuovo acquisto per l’Atalanta! (Di venerdì 26 agosto 2022) L’Atalanta sta per chiudere l’acquisto di un attaccante dallo Sturm Graz. La Dea si rinforza in attacco grazie all’arrivo di Rasmus Hojlund. La società seguiva da tempo il giovane attaccante danese classe 2003, che andrà a rinforzare il reparto offensivo della squarda di Gasperini, che con lui si assicura un innesto per il futuro. Hojlund Atalanta Sturm Graz Lo conferma Gianluca Di Marzio che parla di un trasferimento da 17 milioni di euro, cifra elevata per i bergamaschi che però si assicurano le prestazioni di un ragazzo che ha scomodato paragoni importanti, come quello fra lui ed Erling Haaland. Il giocatore è atteso venerdì a Bergamo per le visite mediche e per la firma del contratto Leggi su rompipallone (Di venerdì 26 agosto 2022) L’Atalanta sta per chiudere l’di un attaccante dallo Sturm Graz. La Dea si rinforza ingrazie all’arrivo di Rasmus Hojlund. La società seguiva da tempo il giovane attaccante danese classe 2003, che andrà a rinforzare il reparto offensivo della squarda di Gasperini, che con lui si assicura un innesto per il futuro. Hojlund Atalanta Sturm Graz Lo conferma Gianluca Di Marzio che parla di un trasferimento da 17di euro, cifra elevata per i bergamaschi che però si assicurano le prestazioni di un ragazzo che ha scomodato paragoni importanti, come quello fra lui ed Erling Haaland. Il giocatore è atteso venerdì a Bergamo per le visite mediche e per la firma del contratto

