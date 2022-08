“La decisione è presa”. Antonino Spinalbese, all’improvviso la notizia. E sono tutti increduli (Di venerdì 26 agosto 2022) Novità per Antonino Spinalbese, che riguarda la sua vita privata. E no, non siamo in presenza di informazioni positive sull’ex di Belen Rodriguez, che avrebbe affrontato un momento non facile. A rivelare tutto è stata la pagina The Pipol Gossip, che ha rivelato cosa è successo al giovane prima di entrare a far parte del cast del GF Vip 7, cosa che ormai sembra fatta nonostante non ci sia l’ufficialità. Ricordiamo che Alfonso Signorini vorrebbe tenere segreti i nomi dei vipponi fino all’inizio del reality show. Antonino Spinalbese ha avuto un cambiamento repentino nella sua vita privata. Intanto, senza tanti fronzoli ha attaccato la partecipazione di Antonino Spinalbese al GF Vip 7. “Essere l’ex di Belen è abbastanza per essere considerato un vip? Secondo me vive solo di luce ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Novità per, che riguarda la sua vita privata. E no, non siamo in presenza di informazioni positive sull’ex di Belen Rodriguez, che avrebbe affrontato un momento non facile. A rivelare tutto è stata la pagina The Pipol Gossip, che ha rivelato cosa è successo al giovane prima di entrare a far parte del cast del GF Vip 7, cosa che ormai sembra fatta nonostante non ci sia l’ufficialità. Ricordiamo che Alfonso Signorini vorrebbe tenere segreti i nomi dei vipponi fino all’inizio del reality show.ha avuto un cambiamento repentino nella sua vita privata. Intanto, senza tanti fronzoli ha attaccato la partecipazione dial GF Vip 7. “Essere l’ex di Belen è abbastanza per essere considerato un vip? Secondo me vive solo di luce ...

