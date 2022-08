Mertens e l’addio al Napoli | “Mia moglie si è messa a piangere e ho deciso di tenere la casa”

Leggi su sportface

(Di martedì 23 agosto 2022) “Istanbul è grande, ma questo è un grande club. Non sapevo che il Galatasaray fosse tanto grande. Un giorno miasi è svegliata e ha iniziato a, mi ha detto che non poteva lasciaresua a. E allora io le ho detto che l’avremmo tenuta fin quando possibile, e di poter tornare in estate qualche giorno per le vacanze”. Lo ha detto Driesin un’intervista a Dazn in cui ha parlato del suo addio al: “Ieri ho visto la partita, hanno giocato bene, sono freschi. Essere il capocannoniere della squadra è un onore, in nove anni ho conosciuto persone straordinarie. Mi godo ancora la città, torno e tornerò spesso. Mi fa piacere che ci sia entusiasmo in questo nuovo inizio di stagione, c’è voglia di continuare a stare lassù”. SportFace.